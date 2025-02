Filho de Marcelo, Enzo Alves renova com Real Madrid

No Real Madrid desde 2017, quando tinha oito anos, Enzo Alves se destacou na categoria infantil do clube espanhol e sempre jogou em categorias acima de sua idade. Em 2022, com 13 anos, o atacante começou a atuar pelo sub-15 da equipe e se destacou pela quantidade de gols, chegando a marcar 32 vezes em 14 jogos.

Por conta do destaque nas categorias de base do Real Madrid, a Seleção Espanhola sub-15 o convocou no começo de 2023. Ainda com 13 anos, o atacante marcou quatro gols em cinco jogos durante o ano e virou presença constante nas convocações.

Em 2024, após completar 15 anos, Enzo Alves subiu para o Real Madrid sub-17. Porém, na nova categoria, o atacante atua pela equipe secundária dos Blancos. Apesar de estar no time B, o jogador já declarou publicamente que se sente feliz na capital espanhola e deseja seguir no clube.

Enzo Alves tenta seguir os passos de Marcelo, ídolo do Real Madrid. O ex-jogador esteve na equipe entre 2007 e 2022 e atuou por 546 vezes. Além da longevidade no clube, o ex-lateral conquistou seis títulos de Campeonato Espanhol, cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais de Clubes.