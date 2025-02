Emprestado pelo Flamengo, Alcaraz revela desejo de permanecer na Inglaterra

No começo desse ano, o argentino de 22 anos foi emprestado ao Everton por seis meses, com uma cláusula de compra obrigatória em caso de cumprimento de metas estabelecidas no contrato. Ao todo, Alcaraz disputou 19 jogos com a camisa do Flamengo, marcou três gols e deu duas assistências.

Após a saída do meia, o técnico Filipe Luís assumiu a responsabilidade por não ter feito o jogador dar certo com a camisa do Flamengo.