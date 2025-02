Deivid Washington faz 1º treino, e Santos ganha dois reforços para visitar a Inter de Limeira

O elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. Pela primeira vez, Deivid Washington treinou com o grupo.

O atacante foi anunciado na última quinta-feira e até chegou a ir a campo, mas trabalhou sozinho pois o time estava de folga. Nesta manhã, ele se juntou ao restante dos atletas. O garoto, contudo, ainda não poderá jogar contra a Inter de Limeira, já que não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.

Outras novidades foram Álvaro Barreal e Willian Bigode. Os dois estão recuperados de lesão e voltaram a treinar com o grupo. Eles ficam à disposição para o jogo de domingo. Assim, o departamento médico do Santos conta apenas com Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito).