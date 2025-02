Corinthians vive oscilação na lateral-esquerda em meio à dificuldade de avançar por reforço

Os torcedores, porém, criticaram a atuação de Hugo na Venezuela. Corintianos apontaram que o lateral falhou no lance do gol da UCV ao permitir o cruzamento na área alvinegra, o que originou o empate.

Outra alternativa para o setor, Diego Palacios ainda não emplacou uma sequência de jogos. A comissão técnica de Ramón Díaz adota cautela com o equatoriano, que vem de uma grave lesão e chegou a ficar um ano afastado dos gramados.

Diante da carência, o Corinthians busca reforçar o setor no mercado, mas esbarra em dificuldades. O clube negocia com o argentino Fabrizio Angileri, ex-River Plate, mas até o momento não conseguiu avançar nas conversas com o jogador do Getafe, da Espanha.

A ideia do Timão era contratá-lo por empréstimo. O prazo, porém, está se esgotando. Isso porque a janela de transferências se encerra no próximo dia 28. Se não fechar com nenhum atleta, a diretoria só poderá reforçar o elenco quando o mercado reabrir, a partir do dia 2 de junho.

Enquanto isso, Ramón tem rodado o elenco e tenta encontrar uma solução para a posição. A tendência é que Matheus Bidu seja o titular da vez no jogo deste domingo, contra o Guarani, pela 12º e última rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.