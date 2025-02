Corinthians recebe Secretário de Segurança para discutir melhorias operacionais em jogos

A reunião também contou com a presença do Diretor de Relações Institucionais do Corinthians, Dr. Thales Cezar, do Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, do Superintendente de Novos Negócios, Marcos Bocatto, além do Comandante da GCM, Eliazer Rodella, do assessor técnico Coronel Chaves e dos empresários Hidalgo Dal Colletto e Paulo Falcirolli.

Corinthians trabalha para encerrar primeira fase do Paulista! ? Elenco foi dividido em dois grupos no treino desta sexta-feira (21). ?? Completo na Corinthians TV ?? https://t.co/1N7WmLZcGA#VaiCorinthians pic.twitter.com/acttoTec3w ? Corinthians (@Corinthians) February 21, 2025