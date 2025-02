Corinthians aposta em longa invencibilidade na Neo Química Arena para avançar na Libertadores

A série positiva teve início no triunfo por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras e se estende até os dias atuais. Já o último revés foi para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, pela Sul-Americana. Naquele dia, entretanto, o Timão levou a melhor nos pênaltis e passou de fase no torneio.

As estatísticas, somada à boa fase da equipe, fazem o Corinthians confiar em um bom resultado no jogo de volta com a UCV. Tanto Ramón Díaz como jogadores do time alvinegro declararam em entrevistas na última quarta-feira que acreditam em uma melhora para a próxima quarta-feira.

Com o empate por 1 a 1 na ida, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar no tempo normal. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso do Campeonato Paulista pela frente. Já classificado, a equipe de Ramón Díaz recebe o Guarani em Itaquera neste domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá início às 18h30.