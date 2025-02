Chuteira do primeiro gol de Neymar Jr. após retorno ao Brasil chega às lojas

Além da criatividade e ousadia em seus respectivos esportes, Neymar Jr. e LaMelo Ball dividem também a paixão pelo universo da moda e estilo e, por isso, lançam uma coleção que reflete essas características de ambos.

A Future 8 Creativity Pack, que Neymar Jr. também usará no próximo duelo do Santos pelo Campeonato Paulista neste domingo, apresenta um cabedal em laranja vibrante com detalhes em violeta, rosa e hortelã, fazendo com que a chuteira realmente se destaque no gramado. O modelo apresenta as tecnologias FUZIONFIT³ de ajuste adaptável em combinação de LYCRA® elástica, 3D Fuzionpods e PWRTAPE, oferecendo conforto contínuo e liberdade para realizar movimentos explosivos.

O MB.04 Creativity Pack de LaMelo, por sua vez, apresenta design marcante e vibrante, construído sobre uma base de amortecimento Nitrofoam responsivo. Completam o calçado detalhes que já fazem parte das colaborações entre Puma e jogador, como as frases "1 of one", "rare" e "not from here", além de detalhes que lembram fogo no calcanhar.

O Creativity Pack, que conta ainda com peças de vestuário como camisetas, shorts, jaquetas, calças e blusas em numerações adultas e infantis, está disponível a partir desta sexta, nas lojas físicas da PUMA do Shopping Morumbi e Shopping Metrô Tatuapé, e nas lojas Artwalk com preços a partir de R$ 219,99.