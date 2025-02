Capitão do Sub-15 do São Paulo, filho de Miranda espera chance na Seleção de base

O zagueiro Miranda, capitão da Seleção Brasileira na Copa de 2018, e ídolo do São Paulo e do Atlético de Madrid, se retirou dos gramados no fim da temporada 2022, mas desde então não tira os olhos do campo de futebol, especialmente quando seu filho Lucas Miranda está jogando. O garoto é uma peça importante da equipe Sub-15 do São Paulo e já sonha com uma oportunidade na Seleção da categoria.