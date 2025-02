Bruno Fuchs é regularizado no BID e torce por classificação no Paulista para poder estrear no Palmeiras

Nesta sexta-feira, o zagueiro Bruno Fuchs, último reforço anunciado do Palmeiras, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o atleta torce pela classificação da equipe às quartas de final do Campeonato Paulista para poder estrear.

Fuchs chegou ao Palmeiras com contrato de empréstimo até o final desta temporada. O jogador de 25 anos esteve envolvido em uma negociação que contou com a transferência do lateral-esquerdo Caio Paulista ao Atlético-MG, clube que estava defendendo, também por empréstimo.

Bruno Fuchs foi regularizado no BID e pode estrear pelo Palmeiras caso a equipe avance no Paulistão (Foto: Reprodução)