Brasil vence o Uruguai e segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Americup

O basquete do Brasil segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Americup. Já classificado ao torneio, a seleção visitou o Uruguai nesta sexta-feira, em Paysandú, e venceu por 70 a 61.

O ala/armador Georginho de Paula foi o grande destaque do Brasil, com 20 pontos e 11 rebotes. Yago, Márcio, Alexey e Didi também se destacaram na vitória da equipe comandada por Aleksandar Petrovic. O treinador não pôde contar com Kevin Crescenzi, que sentiu uma indisposição durante o dia.