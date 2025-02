Barreal diz estar bem fisicamente após lesão e mira estreia pelo Santos: "Estou pronto"

Reforço do Santos para esta temporada, Álvaro Barreal está ansioso para estrear com a camisa do Santos. O meia-atacante está recuperado de lesão e destacou, em rápido contato com a Gazeta Esportiva, que está à disposição para o duelo com a Inter de Limeira.

"Estou bem fisicamente, já voltei a treinar com o grupo e estou pronto. Já estou pronto para jogar", comentou.

O argentino realizou uma cirurgia para corrigir um problema de hérnia inguinal no final do ano passado. Ele começou a treinar com o elenco nesta sexta-feira.