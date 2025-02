Athletico-PR anuncia novo patrocinador máster até o fim de 2026

Além do Athletico-PR, outros clubes brasileiros anunciaram casas de apostas como seus patrocínios principais nesse ano. Entre eles, o Palmeiras foi um dos mais recentes e atingiu o terceiro maior valor entre as parceiras mais valiosas do futebol brasileiro, podendo receber até R$ 170 milhões de reais anuais, incluindo metas.

O Athletico-PR já pode estrear com a nova patrocinadora no uniforme nesta sexta-feira, no primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Paranaense. A equipe do técnico Maurício Barbieri irá enfrentar o Azuriz, no Estádio Os Pioneiros, às 20h (de Brasília).