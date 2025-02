Artilheiro do Brasil, Guilherme vive melhor início de temporada da carreira; veja números

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 20, 2025

De acordo com dados da plataforma Sofascore, o camisa 11 santista precisa de apenas 93 minutos para balançar as redes na atual temporada. E ele parece querer mais, já que está sempre em busca da finalização - tentou 42 chutes no Estadual até o momento, acertando 18 deles.

Guilherme ainda é importante para a criação de jogadas do Peixe. Segundo as estatísticas, o atleta já contribuiu com 21 passes decisivos, além de ter acertado 24 dribles. Ele ainda possui 59% de eficiência na disputa de duelos.

O camisa 11 do Peixe ainda detém o 'título', mesmo que provisório, de artilheiro do Brasil nestes primeiros meses de 2025. Com 10 gols, ele está à frente de Hulk, do Atlético-MG, e Alisson Farias, do Santa Cruz-RN - ambos foram às redes oito vezes.

Com um Guilherme iluminado e com 'fome de gols', o Santos volta a campo neste domingo para fechar a última rodada da fase de grupos e garantir vaga nas quartas de final do Paulistão. O Peixe visita a Inter de Limeira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho.