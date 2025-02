Após estreia, Wendell vive expectativa de 1º jogo como titular do São Paulo

Wendell fez sua estreia como jogador do São Paulo na última quarta-feira, na derrota por 2 a 1, de virada, para a Ponte Preta, no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Agora, o lateral esquerdo tricolor vive a expectativa de disputar seu primeiro jogo como titular pela nova equipe.

Wendell foi acionado no segundo tempo da partida contra a Ponte Preta, substituindo Enzo Díaz, seu concorrente de posição. O lateral esquerdo não teve muito tempo para mostrar seu futebol, tendo de lidar com um contexto adverso, em que o adversário estava vencendo, e saiu de campo com uma atuação discreta.

As chances de Wendell ganhar sua primeira oportunidade como titular do São Paulo no próximo domingo, aumentam ainda mais considerando o risco de o técnico Luis Zubeldía perder Enzo Díaz para as quartas de final. Isso porque o lateral esquerdo argentino soma dois cartões amarelos e terá de cumprir suspensão caso seja advertido mais uma vez.