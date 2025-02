Antonia relembra drama contra Espanha nas Olimpíadas de 2024

"Infelizmente, saí ali por causa de uma lesão grave. Foi um jogo que me marcou muito, porque ali todos viram que Antonia é entrega, é garra, é uma pessoa que joga com muita emoção, com o coração, com o sentimento de representar o meu país. Nada poderia me descrever melhor do que aquele momento de pura garra. Eu tinha dor, mas sabia que as minhas companheiras, se a gente conseguisse passar de fase, elas iam dar esse retorno para mim e para as outras meninas que se contundiram, a Tamires e a Rafaelle", contou Antonia em entrevista na CBF TV.

A nossa defensora está de volta à Seleção! Orgulho e felicidade definem esse momento! Vamos juntas, @antoniasilvaa! ?? pic.twitter.com/ai4h3TOEDC ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 10, 2025 A zagueira, que atualmente defende o Real Madrid, estava com uma fratura na fíbula da perna esquerda e diz que ignorava a dor. Se soubesse do problema no atendimento, ressalta que não continuaria em campo nos acréscimos. "Sem dúvida alguma, a gente não sabia que se tratava de uma fratura. Ali, no calor do jogo, eu com o corpo quente, a gente achou que seria alguma outra coisa, um problema muscular ... porque a saúde do atleta está sempre em primeiro lugar e jamais isso aconteceria se soubéssemos da fratura", completou.