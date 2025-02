Algoz de Fonseca elimina Etcheverry e pega Cerundolo nas quartas do Rio Open

No primeiro set, em uma partida bastante equilibrada, o francês garantiu a vitória por 7/5, aproveitando seu segundo serviço afiado para sair de situações complicadas.

No segundo set, o duelo foi decidido no tie-break. Alexandre Muller arriscou tudo com uma bola curta, vencendo o tiebreak por 7/6 (7/5) e selando sua classificação para a próxima fase.

De virada, Cerundulo elimina Darderi

O argentino Francisco Cerundolo garantiu vaga nas quartas de final do Rio Open ao superar o italiano Luciano Darderi de virada, por 2 sets a 1. As pariciais foram de 6/7 (1-7), 6/3 e 6/2, em uma partida disputada que durou 2h11.

Vice-campeão do ATP 250 de Buenos Aires, o argentino, que busca o maior título de sua carreira, encara Alexander Muller na semifinal. O francês e próximo adversário de Cerundulo foi o responsável por eliminar, na última terça-feira, o brasileiro João Fonseca, ainda na primeira fase.

O duelo começou equilibrado, com os dois tenistas sacando bem e tentando dominar os pontos da linha de base. Francisco Cerundolo conseguiu uma quebra no início, mas Luciano Darderi devolveu no oitavo game, levando a disputa para o tiebreak. No desempate, o italiano foi dominante ao trabalhar com devoluções cruzadas e abrir rapidamente 6/1, fechando o set a seu favor.