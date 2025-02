Alerta ligado? São Paulo é o time da Série A com pior aproveitamento desde dezembro de 2024

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 20, 2025

O São Paulo de Zubeldía criou 32 grandes chances nesses 14 jogos, mas desperdiçou 21 delas, número que chama a atenção. Já no setor defensivo, foram 21 grandes oportunidades cedidas aos adversários.

Mesmo desempenhando um futebol abaixo do que pode demonstrar, o São Paulo já garantiu vaga no mata-mata do Paulistão. Resta, agora, confirmar a classificação com líder do Grupo C na última rodada. O Tricolor está no topo da chave, com 16 pontos, mas tem o Novorizontino logo atrás, com 15.

Zubeldía pode optar por utilizar os titulares na última rodada do Paulista, mesmo com a classificação já garantida, pois o São Paulo terá uma semana livre antes das quartas de final do Estadual. Além disso, o time precisa vencer para confirmar a liderança do Grupo C.

Na última rodada do Paulistão, todos os jogos acontecem simultaneamente, neste domingo, às 18h30 (de Brasília). O São Paulo visita o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em busca da vitória.