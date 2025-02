Adversários na Liga dos Campeões, Real Madrid tem uma vitória em sete jogos contra o Atlético de Madrid

?? ¡Nuestro rival será el @Atleti! @adidasfootball pic.twitter.com/D8JvzqGr1c

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2025

Por outro lado, o último triunfo do Atlético de Madrid no clássico aconteceu apenas oito dias depois, pelas oitavas de final da Copa do Rei, em 18 de janeiro de 2024, por 4 a 2, também na prorrogação. Samuel Lino, Álvaro Morata, Antoine Griezmann e Rodrigo Riquelme fizeram os gols do time de Diego Simeone. Oblak (contra) e Joselu descontaram.

Nessa temporada, as duas equipes já se enfrentaram duas vezes pelo Campeonato Espanhol, nas rodadas oito e 23. As duas partidas terminaram empatadas em 1 a 1. O encontro mais recente foi no dia 8 de fevereiro, quando Mbappé e Julian Álvarez balançaram as redes.

As partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões acontecem entre os dias 3 e 4 de março. Já os jogos de volta estão marcados para os dias 11 e 12. 5º colocado na fase de liga, o Atlético de Madrid tem a vantagem de decidir dentro de casa.