Acertado com o Santos, Thiago Maia é cortado de jogo do Inter pelo Gauchão

Perto de ser anunciado pelo Santos, Thiago Maia foi vetado da próxima partida do Internacional no Campeonato Gaúcho. O meio-campista não estará à disposição do técnico Roger Machado para o duelo com o Caxias, pela ida da semifinal.

O jogador de 27 anos já aceitou a proposta do Peixe e é aguardado no CT Rei Pelé nos próximos dias para assinar o contrato.