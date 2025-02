Abel volta a citar necessidade de reforços e cobra diretoria do Palmeiras: "Vamos jogar um Mundial"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP, por 3 a 1, na última quinta-feira, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Perguntado sobre as escolhas feitas no time, o técnico Abel Ferreira optou por voltar a citar a necessidade de reforços da equipe e cobrou postura da diretoria do Verdão, citando a presidente Leila Pereira e o diretor Anderson Barros.

"Saíram dez jogadores, entraram cinco da base e já falei o que nos falta para completar o quebra-cabeça, se vamos conseguir ou não, não sei, não é minha função. Tento dar o melhor que posso com o recurso que tenho e os que tenho no momento são bons, mas há duas ou três peças para entrar. O campeonato é longo, temos muitas competições e quando não chegamos vocês veem como são as críticas", declarou o treinador.

Até o momento, o treinador contou com as saídas de Dudu, Lázaro, Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, Michel, Rômulo, Zé Rafael, Vitor Reis e Atuesta. Enquanto isso, subiu cinco garotos para o grupo de apoio e contou com os reforços de Paulinho, Facundo Torres e Emiliano Martínez.