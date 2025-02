12º jogador do Santos, João Schmidt corresponde e busca sequência como titular no meio

Nos dois primeiros jogos como titular, contra Velo Clube e Palmeiras, Schmidt não foi tão bem e não fez valer a oportunidade. Ainda assim, seguiu tendo chances e ganhando minutos, mesmo que saindo do banco de reservas.

Já contra Água Santa e Noroeste, o volante correspondeu e mostrou que está definitivamente na briga pela titularidade. Segundo dados do Sofascore, diante do Noroeste, o jogador teve 67 ações com a bola e completou 84% dos passes. Ele ganhou um duelo pelo chão e três aéreos, além de ter realizado um corte e um desarme.

Com João Schmidt em busca de uma sequência entre os titulares, o Santos volta a campo neste domingo. O Alvinegro Praiano encara a Inter de Limeira, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Paulistão.