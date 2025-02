Zubeldía vive pior sequência de resultados no comando do São Paulo; veja detalhes

Luis Zubeldía vive sua pior sequência de resultados como treinador do São Paulo. Após a derrota, de virada, por 2 a 1, para a Ponte Preta, na última quarta-feira, em pleno Morumbis, o treinador argentino chegou a cinco jogos sem um resultado positivo, algo que até então nunca havia acontecido.

A última vitória do São Paulo na temporada aconteceu no dia 5 de fevereiro, quando goleou o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis. De lá para cá, foram duas derrotas e três empates, sendo que apenas o revés para a Ponte Preta aconteceu no estádio tricolor.

O São Paulo foi derrotado pelo Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, empatou seus dois jogos como mandante em Brasília, com Inter de Limeira e Velo Clube, enquanto o Morumbis recebia o show da cantora Shakira, e ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque.