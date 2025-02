Veja o que precisa acontecer para o Santos garantir vaga nas quartas do Paulista nesta quinta

Se o Massa Bruta pontuar no Nabi Abi Chedid e/ou a Lusa triunfar diante do Bernô, a vida do Santos só será resolvida na última rodada.

No momento, o Peixe está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11.

Na 12ª rodada, o Alvinegro Praiano visita a Inter de Limeira. O Bragantino encara a Ponte Preta, em Campinas, o Guarani pega o Corinthians, na Neo Química Arena, e a Portuguesa duela com o Noroeste, em Bauru. Todos os jogos são domingo, às 18h30.