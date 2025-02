Vegetti é o jogador com mais gols em competições nacionais no Brasil desde estreia pelo Vasco

Destaque do Vasco na classificação na Copa do Brasil, o atacante Pablo Vegetti tem se destacado no futebol brasileiro desde que chegou. Nenhum jogador do futebol brasileiro marcou mais gols por competições nacionais desde a estreia do argentino pelo Cruzmaltino.

De acordo com o Sofascore, Vegetti marcou 30 gols pelo Vasco em torneios do Brasil desde a sua estreia, que ocorreu em agosto de 2023. Paulinho, ex-Atlético e atualmente no Palmeiras, com 26, e Pedro, do Flamengo, com 23, foram os outros dois jogadores que mais balançaram as redes neste período.