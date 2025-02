Vasco chega a acordo para contratação do atacante argentino Benjamín Garre

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o Krylya Sovetov (RUS) para contratar o atacante argentino Benjamín Garre, de 24 anos, até dezembro de 2027.

Antes de ser revelado, o jogador passou pelas categorias de base de Vélez Sarsfield e Manchester City. Posteriormente, defendeu Racing e Huracán, ambos da Argentina, até se transferir para a Rússia.

Na última terça-feira, o Vasco também chegou a um acordo com o atacante Nuno Moreira, do Casa Pia, de Portugal. Agora, o Cruzmaltino espera finalizar o negócio com o clube português para fechar a contratação do atleta.