Thiago Monteiro perde para qualifier de Taiwan e cai nas oitavas do Rio Open

O brasileiro Thiago Monteiro está eliminado do Rio Open 2025. O tenista perdeu para o qualifier de Taiwan Tseng Chun-hsin por 2 sets a 1 (7/6, 6/3 e 7/6), nesta quarta-feira, na Quadra Gustavo Kuerten, e caiu nas quartas de final do torneio.

O primeiro set foi equilibrado, mas Thiago se sobressaiu no fim e levou a melhor no tie-break, vencendo por 7 a 4. O atleta iniciou bem a segunda parcial, quebrando o saque de Tseng, mas viu o taiwanês disparar na sequência do set e fechá-lo em 6 a 4, empatando a partida.

Thiago deixou o adversário abrir 3 games a 1 no terceiro e último set e se irritou, quebrando sua raquete. Ele, no entanto, reagiu e virou para 4 a 3. O brasileiro estava confiante, mas o taiwanês resistiu e levou para o tie-break, onde venceu por 7 a 4.