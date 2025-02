Técnico da Seleção, Dorival vai a Vila e recebe camisa de presente: "Este clube está no meu coração"

O Santos encarou o Noroeste, na noite desta quarta-feira, e a partida contou com a presença do ex-técnico santista e atual treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, que foi presenteado pelo clube com uma camisa, estampada com o nome do treinador e o número 10.

Campeão Paulista e da Copa do Brasil sob o comando do Peixe em 2010, Dorival agradeceu a homenagem feita pelo presidente Marcelo Teixeira.

"Marcelo, primeiro de tudo, te parabenizo por este momento no Santos Futebol Clube. Torço para que façam um belo trabalho, e muito obrigado pela lembrança, vou guardar com muito carinho, este clube está no meu coração e você sabe disso", disse Dorival Jr, em vídeo feito no momento em que o presente é entregue.