Resultados da NBA: Lakers são surpreendidos em casa pelos Hornets

O jogo começou com os Lakers dominando a quadra e ditando o ritmo do jogo. Mesmo com o recém-chegado Luka Doncic não fazendo um bom primeiro quarto, de apenas dois pontos e cinco turnovers, o Los Angeles fez um bom jogo. A equipe da casa levou a partida para o intervalo com 11 pontos de vantagem, o placar era de 50 a 39.

No segundo tempo, os Hornets reagiram e os Lakers não conseguiram acompanhar. A equipe visitante registrou uma sequência de 23 pontos marcados e apenas um sofrido, liderados por Lamelo Ball e Myles Bridges. Austin Reaves foi expulso por duas faltas técnicas e o jogo complicou ainda mais para Los Angeles, sobretudo defensivamente. LeBron James assumiu o controle da equipe no último quarto, mas não foi suficiente para vencer o jogo.