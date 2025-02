Bragantino bate Mirassol e depende de vitória simples para avançar no Paulista

Nesta quinta-feira, o Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 3 a 0, pela 11ª rodada do Paulistão, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Jhon Jhon, Vinicinhoe e Isidro Pitta marcaram os gols do Massa Bruta.

Desta maneira, o Bragantino reassumiu a vice-liderança do Grupo B do Paulistão, com 14 pontos. Agora, a equipe de Fernando Seabra precisa, na última rodada, de uma vitória simples para garantir sua vaga nas quartas de final da competição.

Fecham a chave o Santos, líder, com 15 unidades, o Guarani (3º), com 12, e a Portuguesa (4º), que tem 11 pontos. O Mirassol, por sua vez, com 16 pontos permaneceu na segunda colocação do Grupo A, que tem o Corinthians na ponta. O Timão tem 26 unidades e defende a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista.