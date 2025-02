Ramón vê falta de eficiência e admite queda do Corinthians, mas pondera: "A Copa é diferente"

O técnico Ramón Díaz reconheceu que o Corinthians ficou devendo no empate por 1 a 1 com a Universidad Central, nesta quarta-feira, em Caracas, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. Ele admitiu que o time caiu de rendimento na segunda etapa e cobrou eficiência no ataque.

Na visão do treinador, o Timão construiu chances de gol no primeiro tempo, mas não concluiu com precisão. Já na parte final da partida, Ramón disse que a equipe alvinegra "deixou de correr". Ele, no entanto, pondera que os jogos de Libertadores são mais duros e confia em uma vitória no segundo encontro, na Neo Química Arena.

"Foram dois tempos diferentes. Sabíamos que as equipes na Libertadores são complicadas. Me agradou o time no primeiro tempo, tivemos situações, mas não fomos tão claros na finalização. O mata-mata é de 180 minutos, temos a possibilidade de jogar com nossa torcida. Houve duas etapas, no segundo nos complicaram com o ritmo, a determinação. Nós não tivemos muitas situações, salve dois lances. A Copa é diferente, os jogos são distintos, sabemos disso. Vamos nos recuperar para passar jogando como mandantes", avaliou o argentino em entrevista coletiva.