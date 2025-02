Ramón não vê empate como negativo e confia em vitória do Corinthians no jogo de volta

O técnico Ramón Díaz admitiu que o Corinthians ficou devendo no empate com a Universidad Central, nesta quarta-feira, em Caracas, pelo jogo de ida da segunda fase da Libertadores. O treinador, no entanto, não vê o resultado como negativo e confia em uma vitória na segunda partida, em Itaquera.

Ramón acredita que o tropeço servirá de experiência para a equipe. Ele pondera que os duelos de Libertadores são diferentes, mais duros, e adotou tom otimista para o encontro de volta, na Neo Química Arena.

"No primeiro tempo não fomos precisos no último passe, queríamos jogar muito rápido do meio-campo para frente. Esse é um erro, nosso jogo são as combinações, a posse de bola e saber quando atacar. Tivemos algumas ocasiões, mas não completamos. Mas o mata-mata permite conhecer o rival no primeiro jogo e agora teremos uma partida em casa. Na primeira parte o Corinthians deu expectativa que poderia ganhar o jogo, mas o resultado não é ruim. Agora jogamos em casa, com nossa torcida. Vamos recuperar. Tivemos a viagem, várias partidas nos últimos dias... Não são desculpas, mas vamos ver se conseguimos melhorar", analisou.