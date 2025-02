Portuguesa fecha acordo de patrocínio com universidade

A Portuguesa tem um novo parceiro para a sequência da temporada. A UniCesumar será patrocinadora da Lusa até o final do ano.

A universidade terá a sua marca exposta no calção de jogo do time luso durante o Paulistão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D, começando já na partida desta quinta-feira, contra o São Bernardo.

Além do patrocínio, a UniCesumar também dará descontos especiais para membros do "Somos Lusa", o programa de sócio torcedor da equipe rubro-verde.