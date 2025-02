Pepa avalia goleada na Copa do Nordeste e projeta próximos jogos do Sport

"Não muda nada. Trabalhar em cima de vitórias, seja contra quem ou onde for, é diferente. Recuperar bem, trabalhar bem, termos noção que voltamos aqui (Recife) praticamente para fazer escala para Cuiabá. Nosso espírito é o mesmo. Irmos a Petrolina com o intuito de vencer o jogo e garantirmos vaga nas quartas de final em casa e, ao mesmo tempo, preparar o elenco para os próximos dois jogos, com duas viagens e dois campos complicados", pontuou o treinador.

A vitória contra o Petrolina proporciona ao Sport decidir as quartas de final do Estadual como mandante. A equipe ocupa a quarta posição, com 12 pontos, e já está classificada. A bola rola neste sábado, às 16h30 (de Brasília).

Já o duelo contra o Operário-MT é válido pela primeira fase da Copa do Brasil, e o triunfo garante o Leão na etapa seguinte. O jogo está marcado para as 21h30 da próxima terça-feira.