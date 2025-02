Palmeiras vence o Botafogo-SP de virada e se mantém vivo por classificação no Paulista

O Palmeiras segue vivo por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o time comandado por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, por 3 a 1, de virada, no Allianz Parque e somou os três pontos necessários para seguir brigando pela classificação. Os gols do Verdão foram marcados por Estêvão, Facundo Torres e Luighi. Alexandre Jesus fez para o time de Ribeirão Preto.

Com o resultado, o Verdão segue na terceira posição do Grupo D, com 20 pontos, diminuindo a vantagem para São Bernardo e Ponte Preta, que estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O time do ABC paulista, porém, tem um jogo a menos e entra

A 12ª e última rodada da fase de grupos que definirá o futuro do Verdão acontece no próximo domingo. O Palmeiras duela com o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Enquanto o Botafogo-SP enfrenta o Novorizontino, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Ambos os jogos acontecem às 18h30 (de Brasília).