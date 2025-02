Corinthians: Organizada se reúne com elenco após empate pela Libertadores

Principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, se reuniu com os líderes do elenco alvinegro após o empate em 1 a 1 com a Universidad Central pela fase preliminar da Copa Libertadores.

"Após o jogo, no embarque para o aeroporto, exigimos uma postura diferente numa conversa com líderes do elenco. Deixamos claro para os jogadores que, nesse jogo, a equipe foi apática e não aceitaremos tal postura", escreveu Alexandre Domênico, presidente da Gaviões, nos Stories do Instagram.

Com o empate, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.