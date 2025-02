Olaria x ABC: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O ABC joga pela sua honra na temporada, uma vez que foi eliminado de forma surpreendente na fase eliminatória da Copa do Nordeste pelo modesto Maracanã do Ceará nos pênaltis, após empate sem gols no tempo regulamentar.

O time está classificado para as semifinais do Campeonato Potiguar, mas sabe que precisa dar uma boa resposta para seus torcedores na Copa do Brasil, além de fazer um bom dinheiro com a vaga na segunda fase, algo que faz parte do planejamento financeiro para 2025.

O ABC é dirigido pelo técnico Ney Franco, campeão da Copa do Brasil de 2006 pelo Flamengo. O destaque do time é o atacante Walyson, ídolo do ABC e que está a dois gols de chegar ao centésimo tento com a camisa do Mais Querido.