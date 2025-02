Observado por Dorival, Neymar foi quem mais driblou em vitória do Santos

O astro soma cinco partidas pelo Peixe desde o retorno, sendo quatro como titular. Ele tem um gol e uma assistências, ambos no triunfo de 3 a 1 sobre o Água Santa.

Classificação e jogos Paulista

Neymar não joga pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Pelo Santos são quatro partidas, sendo três como titular, e um gol.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeira se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.

O Santos, por sua vez, volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11.