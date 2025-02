No tie-break, Minas perde do Fluminense e desperdiça chance de dormir na liderança da Superliga feminina

O segundo começou da mesma maneira. O Fluminense largou na frente, desta vez abrindo seis de vantagem. O Minas, por sua vez, até diminuiu o prejuízo para dois pontos na metade do set, mas não conseguiu evitar o revés por 25 a 18.

O Fluminense embalou e venceu o terceiro set, o mais equilibrado da partida. As equipes lutaram e ficaram empatadas por 11 vezes ao longo do set, até que os visitantes saíram vencedor por 25 a 23.

No quarto, o Minas viu o Fluminense abrir cinco pontos. Mas em uma ótima sequência, a equipe tirou o prejuízo, virou o marcador e levou a partida para o tie-break após fazer 25 a 23.

Em um quinto set também muito equilibrado, os visitantes levaram a melhor. Com 30 pontos marcados no total, o Fluminense, que saiu atrás no início, venceu por 16 a 14.

Barueri supera o Brasília

Ainda nesta quinta-feira, o Barueri visitou o Brasília no Ginásio Sesi Taguatinga, no Distrito Federal, e venceu por 3 a 0, com parciais de 25/16, 31/29 e 25/19.