Memphis Depay se manifesta após empate do Corinthians na Libertadores: "Jogo ruim"

O Corinthians empatou em seu primeiro desafio na Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe alvinegra ficou no 1 a 1 fora de casa com o Universidad Central, da Venezuela, em duelo de ida da segunda fase da competição. O holandês Memphis Depay afirmou que o time não fez um bom jogo.

O camisa 10 do Timão deu a assistência para Carillo abrir o placar da partida no primeiro tempo. No entanto, a equipe cedeu o empate ao adversário na reta final da segunda etapa.

"Jogo ruim... vamos nos recuperar para a próxima partida! A temporada é longa, e nós temos muito pelo que jogar. Obrigado a todos os torcedores que viajaram", escreveu Memphis, em seu perfil no Instagram.