Luisa Stefani e Bethanie Mattek-Sands caem nas quartas no WTA de Dubai

Luisa Stefani, número 1 do Brasil, foi superada, nesta quinta-feira, nas quartas de final do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, evento no piso duro e último da gira árabe. Ela e a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, ex-número 1 do mundo, caíram por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 10-3, diante da dupla da letã Jelena Ostapenko e da taiwanesa Su Hsieh, cabeças de chave 3.

"Dura derrota e duro jogo contra uma dupla forte. Jogos assim são decididos no detalhe e nos dois sets o jogo foi lutado. No segundo set, voltamos muito bem de 3-5 abaixo para fechar e ganhar momento. Mas, elas jogaram um super tie-break mais sólido e caiu para o outro lado, uma pena", disse Luisa.

Luisa Stefani e Bethanie Mattek-Sands viram as rivais sacarem para o jogo no segundo set em 5 a 4, recuperaram, venceram a parcial, mas as adversárias foram superiores no match tie-break.