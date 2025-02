Léo Ortiz diz viver melhor fase da carreira no Flamengo e se posiciona a favor do gramado natural

"Sempre existe a expectativa. Um jogador que está vivendo o momento que eu estou vivendo, em um clube como o Flamengo, disputando as principais competições. Sou muito tranquilo em relação a isso. Vou acompanhar como sempre acompanho, mas sem possibilidade me frustrar com isso. Meu foco principal é o Flamengo. Produzir e trazer meu melhor aqui dentro. A convocação vai ser uma consequência do que eu venho fazendo. A disputa é com grandes zagueiros, que estão no mais alto nível. Isso vai ser escolha do Dorival, e eu respeito mesmo se tiver ou não", comentou.

"Eu sou um cara que penso muito a curto prazo, no que vai acontecer esse ano. Estou muito focado aqui, em crescer cada vez mais, daqui a pouco ter uma oportunidade de voltar a Seleção, que é um objetivo de todos os jogadores. Meu foco é conquistar nesse ano títulos que não conquistei ano passado. O que vem de fora é trabalhado pelas pessoas que cuidam da minha carreira e pelo Flamengo", destacou.

Léo Ortiz ainda deu sua opinião sobre o movimento levantado pelos jogadores na última quarta-feira contra o gramado sintético. O zagueiro prefere a grama natural e pontuou que o outro tipo de campo é prejudicial para os atletas.

"É um questão complicada. Os clubes fazem as escolhas para priorizar uma coisa mais fácil de se cuidar, que é o gramado sintético. Isso tira a qualidade do jogo, e também, em alguns momentos, pela não manutenção recorrente acaba prejudicando o gramado e talvez aumentando a incidência de lesões. Isso preocupa todos os jogadores. É prejudicial para todos. Eu prefiro muito mais jogar em um gramado natural, mas a cobrança é para ter gramados naturais de qualidade. As instituições têm que escutar mais os atletas e treinadores, que são os principais pelos espetáculos", apontou.

"É de extrema importância. Se os jogadores se unirem mais temos mais força para brigar por coisas que são não só do nosso interesse, mas do crescimento do espetáculo. Os jogadores vêm se unindo mais e expondo isso. Não teria que ser necessário expor nas redes sociais, deveria ser algo que a federação, as confederações, decidam em uma reunião com os jogadores, mais tranquila", completou.