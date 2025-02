Lateral brasileiro celebra classificação do PSV às oitavas da Liga dos Campeões

O lateral Mauro Júnior participou da vitória do PSV Eindhoven na prorrogação sobre a Juventus, resultado que garantiu a ida do time holandês às oitavas de final da Champions League. Satisfeito, o brasileiro tratou de celebrar a classificação em cima do gigante do futebol italiano, alcançada na tarde de quarta-feira.

"Tínhamos perdido para eles duas vezes na competição e já sabíamos que, para conseguir a classificação, teríamos que jogar com muita concentração. Conseguimos marcar somente no segundo tempo e depois sofremos o empate, mas mantivemos a cabeça no lugar e jogamos com muito equilíbrio. Acreditamos até o final e chegamos à vitória com o gol na prorrogação. Foi uma noite muito especial e inesquecível, pois não é fácil eliminar um clube gigante como a Juventus. Estamos muito felizes e é hora de comemorar bastante", disse.