Juventus confirma lesão muscular do português Renato Veiga

Nesta quinta-feira, a Juventus confirmou nas suas redes sociais a lesão muscular de Renato Veiga. Durante o jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões contra o PSV Eindhoven, o jogador português saiu ainda no primeiro tempo.

Após realizar exames nesta tarde, os médicos identificaram uma lesão no tendão da perna direita. No entanto, o prazo de recuperação do atleta ainda será avaliado pelo clube, "de acordo com os seus sintomas".