Gustavo Quinteros aponta erros do Grêmio na estreia da Copa do Brasil

"No primeiro tempo, o Grêmio não jogou bem. Não encontramos o funcionamento, ficamos sem criar situações claras de gol, exceto uma. Nos faltou mobilidade e entendimento para atacar. No segundo tempo, a equipe jogou todo o tempo no campo adversário. Cometemos dois erros, um no gol deles, quando erramos um passe e permitimos que ganhassem as costas do zagueiro. Porém, tivemos três ou quatro situações muito claras para fazer o gol, mas não houve precisão. Foi uma partida difícil, o segundo tempo me agradou mais. Mas, de qualquer forma, teremos que trabalhar bastante", disse Quinteros.

Gustavo Quinteros chegou ao Grêmio no início de janeiro deste ano e, em uma entrevista, disse que, com os reforços certos, os bons resultados começariam a vir dentro de quatro a seis semanas. O treinador foi questionado sobre isso.

"Você está enganado. Porque o Lucas Esteves, Amuzu e Christian Oliveira chegaram há dois ou três dias e treinaram uma vez comigo em Porto Alegre. Os jogadores que foram a campo não puderam treinar. Então, não tivemos tempo para trabalhar com esses jogadores para que eles pudessem conhecer uns aos outros. Não é fácil, o futebol não é tão fácil. Não é contratar 10 jogadores, colocá-los em campo e ganhar. Deve-se trabalhar defensivamente e ofensivamente. Mas eu entendo que os jogadores que vieram são muito bons e que vão render muito bem com o tempo necessário de trabalho", afirmou.

Neste sábado, às 21h30 (de Brasília), o Grêmio enfrentará o Juventude pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O jogo será disputado na Arena do Grêmio.