Gil responde "muito bem", mas não tem titularidade confirmada no Santos

"Na primeira temporada que estive no Bragantino, tive 10 duplas de zaga. E ficamos 17 jogos sem sofrer gols. Dentro dessas duplas, infelizmente tinham jogadores que pareciam que tinham para-raios, atraiam tudo que era situações negativas. Quando erravam, era gols. Há outros que erram e as coisas seguem em frente. Temos cinco zagueiros que nos dão confiança. O Gil está respondendo muito bem e tem uma boa relação com Zé Ivaldo. Os números provam isso, não posso ir contra. Eu defendo todos por igual. O Gil faz parte do grupo, assim como o Basso, Luan Peres, Zé Ivaldo e Luisão. Todos são importantes para nós. A temporada é longa", ampliou.

Atualmente, o Alvinegro Praiano conta com mais quatro opções para zaga além de Gil: Zé Ivaldo, Luan Peres, João Basso e Luisão. Os quem mais estão recebendo chances são Zé Ivaldo e Luan Peres.

Em um primeiro momento, Gil não estava nos planos da comissão técnica de Caixinha. O Santos, porém, apresentou diversas falhas defensivas nas primeiras partidas do ano. Com isso, a torcida pressionou o comandante, que decidiu dar uma chance ao zagueiro.

O camisa 4, que foi um dos pilares do Peixe na última temporada, soma quatro aparições em 2025, sendo três como titular. Em nenhum jogo ele completou os 90 minutos.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).