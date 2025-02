Gaules revela interesse do Santos por Kelvin Oliveira após pedido de Neymar

Nesta quinta-feira, Gaules, presidente do G3X FC, confirmou que o Santos possui interesse em de Kelvin Oliveira, destaque no futebol de 7. A contratação foi um pedido de Neymar, que deseja contar com o atleta no Alvinegro Praiano.

"Não vou esconder. Neymar entrou em contato com o Kelvin já faz um tempo. Ele tem o desejo de ter o Kelvin no Santos, de jogar com ele. Eles conversaram, o Kelvin sempre muito correto em toda a sua postura. Quem não tem o sonho de jogar ao lado do Neymar? Estamos vendo isso daí, eu, Neymar e Santos. Vamos ver como isso vai se desenrolar, acredito que nos próximos dias. Se vai ou não vai essa negociação", afirmou Gaules, em live no seu canal da Twitch.

Porém, o Peixe terá um concorrente na negociação. De acordo com o presidente da G3X, Jake Paul ofereceu uma fortuna para Kelvin Oliveira fechar com sua equipe na Kings League.