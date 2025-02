Fortaleza faz campanha de apoio a Zé Welison após caso de racismo com seu filho

O Fortaleza realizou uma ação para apoiar o volante Zé Welison, após relatos de que seu filho foi vítima de racismo no colégio. O clube promoveu a campanha "Ninguém nasce racista" no jogo contra o Vitória, na noite de quarta-feira (19), em partida válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Zé Welison vestiu a camisa estampada com a frase em três momentos: na chegada à Arena Castelão, peça de escalação nas redes sociais e entrada em campo.

"A luta contra o racismo é uma questão fundamental para qualquer clube de futebol, não somente por uma questão de justiça social, mas também por uma questão de responsabilidade institucional. Não só eu, mas toda a diretoria, funcionários e elenco apoiamos nosso atleta, qualquer outro cidadão ao combater esse crime", alertou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.