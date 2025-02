Facundo exalta reação do Palmeiras e vê jogo tenso: 'Sabíamos que seria assim'

O Palmeiras tomou um susto, mas conseguiu vencer o Botafogo-SP, nesta quinta-feira, de virada, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Facundo Torres foi autor de um dos gols do triunfo por 3 a 1, que aconteceu no Allianz Parque e foi eleito o melhor do jogo. O uruguaio avaliou a importância do jogo e celebrou o prêmio.

"Muito feliz. É o primeiro (prêmio de craque do jogo). Sabíamos da importância que tinha o jogo de hoje. Tínhamos que ganhar como quer que fosse. Jogo complicado, já sabíamos que seria assim. Ter a oportunidade de fazer o gol da virada em deixa muito feliz. Sobre o ambiente, sabemos que estamos em um clube muito grande e que tem que estar acostumado a jogar assim", disse à TNT Sports.

A equipe alviverde saiu atrás no placar após gol de Alexandre Jesus, aos 25 do primeiro tempo. Três minutos depois, Estêvão deixou tudo igual e fez o Verdão levar o empate para intervalo. No segundo tempo, Facundo Torres fez o segundo, e Luighi, o terceiro.