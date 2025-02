Exames detectam lesão de grau 2 na coxa direita, e Raniele vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou um novo desfalque para a sequência da temporada. O volante Raniele foi submetido a exames médicos nesta quinta-feira e teve detectada uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa direita.

A informação foi confirmada pelo próprio clube, que não divulgou o prazo de recuperação. A tendência, no entanto, é que ele se ausente dos gramados por cerca de um mês. O jogador dará início à recuperação com os fisioterapeutas do Timão nesta sexta-feira.