Everaldo e Otávio superam calor em treino para ganhar espaço no Fluminense

Otávio, ex-Atlético-MG, assinou contrato até 2027, enquanto Everaldo, ex-Bahia, definiu um vínculo até o final do ano que vem. Ambos já haviam passado por exames médicos no dia anterior.

Histórico dos reforços

Otávio chegou no Atlético-MG em 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Em 2025, com Cuca, o meio-campista entrou em campo em somente três partidas, por isso acabou liberado.